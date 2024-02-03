Жандарм с биноклем = обезьяна с гранатой: сенсационное задержание гражданина Чехии

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Расследование «инцидента» на условной границе Азербайджана и Армении продолжается. Напомним: как уже сообщал Minval, некий гражданин Чехии проник на территорию Азербайджана со стороны Армении, без труда миновав армянские посты и даже минные поля. В «случайности» в таком случае поверить очень трудно. А вот на рассчитанную провокацию с французским акцентом указывает слишком многое. После того, как Россия прочно увязла в Украине, армянских реваншистов открыто «крышует» Франция, и она же . играет первую скрипку в «наблюдательной миссии ЕС» — пусть даже формально ею руководит гражданин ФРГ Маркус Риттер.

Но что именно пытался «высмотреть» гражданин Чехии на азербайджанской территории? В бинокль с армянской стороны, конечно, многого не разглядишь, особенно если стратегические высоты контролирует Азербайджан, но на дворе XXI век, и Франция точно знает, что такое спутниковое наблюдение.

Другое дело — технологии провокаций. Гражданин на условной границе Азербайджана и Армении попался вскоре после турне по региону спикера парламента Чехии Маркеты Пекаровой Адамовой. Той самой, которая сделала в Ереване, если верить АрмСМИ, несколько как минимум неоднозначных заявлений, но приехав в Баку, расставила точки над i, заявив: «Я думаю, что мои слова были неправильно интерпретированы. Я хотела бы сказать, что никогда не сомневалась в том, что Карабах – это Азербайджан». Кстати говоря, за АрмСМИ давно водится малоприятная привычка перевирать в пользу Еревана пресс-релизы, интервью и заявления на официальных пресс-конференциях.

А это уже был удар по позициям не только Армении, но и Франции. Той самой, чьи «обнимашки» с Ереваном в Евросоюзе готовы поддержать далеко не все. То, что Париж в этом вопросе жалуется на изоляцию, признают сквозь зубы даже сами французские дипломаты в беседах с армянскими. Да, сегодня вроде бы удалось заручиться поддержкой Берлина, но на берегах Сены не могут не понимать, что там против Азербайджана играет старая агентура «Газпрома», которая по поручению Кремля вбивает клин между Азербайджаном и Западом, и это уж точно не симпатии к Парижу.

Но самое главное, во Франции уже давно копится раздражение против стран Восточной Европы, которые ну никак не желают «слушаться старших». Достаточно вспомнить, как в 2003 году Франция и Германия отказались поддержать вторую войну в Заливе, которую вели США, и когда страны Восточной Европы выступили на стороне Вашингтона, в Париже раздраженно бросили: они, дескать, «упустили хороший повод промолчать». Что в самой Воосточной Европе справедливо расценили как оскорбление.

И вот теперь, после заявления Маркеты Пекаровой Адамовой, заброска в Азербайджан именно гражданина Чехии очень напоминает попытку Парижа подгадить и Баку, и Праге. И в полном соответствии с «жандармским менталитетом», французские «большие дяди» решили «поставить на место», «проучить» и вообще показать, кто здесь главный. Причем сделать это на условной границе, где только недавно установилась хрупкая тишина и где очень легко сорвать ситуацию в штопор. Словом, жандармы с биноклем ведут себя как классическая обезьяна с гранатой.

А вот если ситуация все же сорвется в штопор, но французским жандармам придется хлопать себя по лбу: надо было внимательно слушать предупреждения Азербайджана, что на посягательства на свою территорию, суверенитет и безопасность там ответят. И что, как показали итоги приграничных провокаций 2021 и 2022 годов, расклад сил здесь сильно не в пользу «сестрички Франции» в лице Армении, и пипеточные поставки французских бронетранспортеров и индийской артиллерии спровоцировать напряжённость могут, но сыграть роль «вундерфавли» — увы и ах. И что если ситуация в штопор все же сорвется, то уже французским жандармам и их подручным придется драпать восвояси, опережая в этом соревновании зинворов с их богатой практикой тактического отступления с последующей стиркой белья. И вот интересно, как это будут обсуждать не только в бакинских «чай эви», но и в пражских пивных.

Нурани, обозреватель