Беспрецедентная откровенность Маркуса Риттера бьет и по Еревану, и по Брюсселю

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Глава наблюдательной миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер в интервью одному из армянских YouTube-каналов — Armenian News Network — раскрыл весьма неприятные для Еревана подробности инцидента, произошедшего в середине августа 2023 года.

Тогда, напомним, министерство обороны Армении распространило официальный пресс-релиз: «15 августа (2023 года — Minval) около 12:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства. Пострадавших нет».

Сама миссия Евросоюза, однако, очень скоро сенсационные новости армянской стороны опровергла и заявила, что по их патрулю никто не стрелял. И вот теперь господин Риттер в интервью заявляет: «Мы никогда не были мишенью атаки со стороны Азербайджана». По словам Риттера, в этот день сотрудники EUMA осуществляли патрулирование к югу от Сотка. И оказались свидетелями перестрелки между азербайджанцами и армянами. «Патрульные спросил: нам оставаться или уйти?» — рассказывает Риттер, который далее задаёт свой вопрос: «Вас атакуют?» По словам Риттера, «они сказали: нет, это просто двусторонний <обмен выстрелами>».

Тогда Риттер приказал им оставаться и наблюдать, а потом явиться к нему и предоставить всю информацию, чтобы потом отправить отчёт в Брюссель. Но, по словам Риттера, уже в 15:00 поднялась форменная буря: все телефоны штаб-квартиры EUMA зазвонили практически разом. Звонили из Европы, из масс-медиа, из посольств: «Вы были объектом атаки?» Риттер разместил твит в сети Х и разослал срочное электронное письмо: да, мы были свидетелями перестрелки, но мы не были объектом атаки.

Уже потом стало известно, что минобороны Армении распространило официальный пресс-релиз о «нападении» азербайджанцев на патруль EUMA. По словам главы EUMA, есть огромная разница, был ли патруль свидетелем перестрелки или же сам подвергся атаке.

Но затем министерство иностранных дел Армении заявило EUMA: «Вы подверглись атаки, и у нас есть доказательства».

Доказательством оказалось видео, снятое одним из… сотрудников миссии. Как теперь уверяет Риттер, это было частное, неофициальное видео, которое сотрудник миссии решил отправить к себе домой: дескать, вот, смотрите, мы тут под огнём!

Затем этот сотрудник миссии отдал свой мобильный телефон одному из армянских сопровождающих с просьбой снять его, а этот сопровождающий каким-то образом (впрочем, понятно, каким) заимел копию скандального видео. На следующий день EUMA правела экстренные встречи в МИДе и минобороны Армении и подтвердила: да, патруль был свидетелем перестрелки, но атаке не подвергся.

Это тот случай, когда в капли воды можно увидеть море. Понятно, что сенсационным частным видео могли воспользоваться журналисты, но министерство обороны? Да ещё для составления официального пресс-релиза? Это уже слишком. Даже с поправкой на ереванскую «культуру поведения».

Почему то же Минобороны не посчитало необходимым уточнить у EUMA: в кого стреляли? Понятно, что Еревану очень уж хотелось спровоцировать Евросоюз на «наказание» Азербайджана, но там позабыли о факт-чекинге? Или знали от того же «сопровождающего», что по патрулю EUMA никто не стрелял?

Но куда больше вопросов к Риттеру и его «команде». Насколько вообще для сотрудников EUMA было корректно снимать такого рода видео — даже для частного использования или «в шутку»? Это действительно была «шутка с неожиданными последствиями» или же кто-то из сотрудников миссии решил «помочь принимающей стороне»? Почему реакция EUMA на прямую ложь Еревана оказалась столь вялой и беззубой? Почему, наконец, на явную попытку «столкнуть лбами» ЕС и Азербайджан не отреагировали в Брюсселе?

И самое главное, что ещё должно произойти, чтобы в руководстве Евросоюза наконец поняли: дальнейшее пребывание EUMA на территории Армении грозит слишком большими имиджевыми потерями самому ЕС?

Отдел политики Minval.az