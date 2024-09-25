Зульфугаров: Армения может предложить территориальную компенсацию вместо финансовых выплат

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Азербайджан и Армения ведут переговоры по рамочным принципам о мире, заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров. Он отметил, что переговоры по конкретным вопросам, включая границы и коммуникации, продолжатся позже, а затем перейдут к гуманитарным вопросам и политической ответственности Армении за оккупацию.

Зульфугаров также заявил, что если Армения не согласится на выплату компенсаций, Азербайджан может обратиться в международный суд. Возможен и вариант территориальной компенсации, если Армения не сможет выплатить требуемую сумму.

Он подчеркнул, что международная практика включает случаи территориальных переговоров, как это было между Китаем и СССР.

«Если Армения увидит, что требуемая сумма компенсации неподъемная, то путем переговоров может рассматриваться территориальная компенсация. В международной практике были переговоры по территориальному вопросу. К примеру, Китай, желавший выхода к морю на Дальнем Востоке, предлагал СССР обменять часть земель. То есть, такие случаи в международной практике есть. Но сначала эту тему надо поднять», – цитирует его слова АПА.