Российский эксперт объяснил причину письма Харрис армянам

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Заявление вице-президента США Камалы Харрис – это фактически письмо поддержки армянской общины, а также часть предвыборной кампании.

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал российский политолог Евгений Михайлов, комментируя письмо кандидата в президенты США К. Харрис армянской общине США, в котором она высказала обеспокоенность вопросом права на возвращение армян в «Нагорный Карабах».

«Заявление Камалы Харрис в поздравлении с Днем независимости Армении – это фактически письмо поддержки армянской общины. Когда высказывается сожаление и говорится, что надо напомнить о “геноциде” армян и других моментах, это является предвыборной акцией, так как армянская диаспора имеет огромные финансовые ресурсы на территории США, а Камале Харрис нужна поддержка как финансовая, так и голосами», – считает эксперт.

По его словам, в данном аспекте письмо Харрис однозначно является и предвыборной кампанией, и обещанием того, что Америка будет продолжать помогать армянам противостоять Азербайджану.

«Соответственно, ни она, ни кто-либо другой ни разу не заявляли о том, что Карабах был оккупирован, что были изгнаны более миллиона азербайджанцев со своих земель, из Западного Азербайджана», – подчеркнул политолог.

Е. Михайлов твердо убежден в том, что кандидат от Демократической партии на пост президента «просто нуждается в армянских деньгах».

Говоря о старом армянском нарративе о якобы изгнании армян из Карабаха, эксперт сказал: «Говорить о том, что армяне Карабаха были изгнаны – это не более чем профанация. Камала Харрис является тем политиком, который, возможно, даже не знает, где находится Армения. Но сейчас в угоду определенным политическим силам и ради получения финансовых средств она вспомнила, что есть такая “многострадальная” Республика Армения, дескать, “изгнали” “бедных” армян, которых никто на самом деле не изгонял, а, наоборот, предлагали жить по законам Азербайджана и гарантировали соблюдение всех их прав».

При этом политолог отметил, что в Карабахе осталось небольшое число армян, которые «живут в шоколаде и ни в чем не нуждаются»: «Думаю, что надо указать американской общественности на то, что те армяне, которые там проживают, ни в чем не нуждаются. И армянские церкви восстановлены, в том числе и в Баку. Об этом надо больше говорить».

Указывая на негативные последствия подобного рода заявлений относительно мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Е. Михайлов отметил: «Совершенно очевидно, что ни о каком мирном договоре не может быть и речи. Все действия американских сенаторов, которые принимают антиазербайджанские резолюции по введению санкций, как и действия Харрис, затягивают мирное урегулирование и являются проявлением двойных стандартов».

«Ей никто ничего не предъявит за дискриминационные высказывания, разве что МИД Азербайджана выскажет свою позицию, а также те страны, которые поддерживают собственные национальные интересы и отстаивают их. Пока американцы говорят, собака лает – караван идет», – сказал политолог.

По его словам, высказывания Камалы Харрис, сенаторов и других западных «экспертов» «не добавляют дружбы и любви к Америке». «Думаю, что усилия американцев по участию в мирном процессе станут абсолютно нулевыми на фоне подобных заявлений», – убежден Евгений Михайлов.