Le Monde: Переговоры по миру в Украине рано или поздно начнутся

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Обстановка на фронте, выборы президента США и другие факторы побуждают украинского президента Владимира Зеленского и некоторые страны Запада изучать способы прекращения конфликта, не рассматривая возможность своего поражения. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

«Переговоры рано или поздно начнутся, потому что ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — сказал собеседник, которого Le Monde представила как главу МИДа одной из стран Европы, обычно одной из самых решительных по отношению к России.

Пока еще далеко «до чего-то конкретного», но уже «люди начинают задумываться о завтрашнем дне», добавил другой высокопоставленный дипломатический источник.