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Асадов: Все члены правительства несут личную ответственность

Асадов: Все члены правительства несут личную ответственность

Проведение в ноябре в Азербайджане COP29, одного из самых важных и масштабных международных мероприятий в мире в этом году, является наглядным примером растущего международного авторитета нашей страны.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета Министров, посвященном проектам государственного бюджета и сводного бюджета на 2025 год, показателям сводного бюджета на ближайшие три года, концепции экономического и социального развития и прогнозным показателям на 2025 год и ближайшие три года. Его слова приводит АПА.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что конференция будет организована на высоком, свойственном Азербайджану уровне:

«Большинство членов правительства являются членами соответствующего Оргкомитета. Все члены правительства несут личную ответственность за выполнение задач, возложенных на возглавляемые ими министерства и другие учреждения. Они должны скоординированно работать в этом направлении».

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