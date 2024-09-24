Трамп рассказал, сколько денег увозит Зеленский из США

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Президент Украины Владимир Зеленский является не кем иным, как «лучшим торгашом в истории», так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов.

Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я полагаю, что Зеленский – лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», – сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Республиканец добавил, что Зеленский «очень хочет, чтобы они [демократы] выиграли [президентские] выборы», так как получает от них финансовую помощь.

«Я сделаю по-другому <…>. Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, – позвоню Зеленскому и президенту [России Владимиру] Путину и скажу, что пора заключать сделку», – заявил Трамп.