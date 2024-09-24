МИД Азербайджана и Ирана провели консультации в Баку

195 Просмотров

В Баку прошли очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Консульского управления министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а иранскую – руководитель консульского управления МИД Алирза Махмуди.

В рамках консульских консультаций иранская делегация была принята заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым, в ходе встречи было рассмотрено нынешнее состояние сотрудничества между двумя странами и направления развития этого сотрудничества.

В консультациях приняли участие представители Министерства юстиции Азербайджана, МВД, Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в консульской сфере, защита прав и свобод граждан двух стран, в том числе возможность оказания необходимой консульской и юридической помощи гражданам, столкнувшимся с трудностями в тех или иных ситуациях.

Вместе с тем, в рамках консультаций были затронуты вопросы сотрудничества между органами внутренних дел, пограничными и таможенными органами Азербайджана и Ирана.