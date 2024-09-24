«Задача N1 – наращивание военной мощи». Полный текст речи Алиева в парламенте

140 Просмотров

Как сообщалось ранее, 23 сентября состоялось первое заседание Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва. В заседании принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Предлагаем вашему вниманию полный текст речи президента страны.

Сегодня начинает свою работу Милли Меджлис седьмого созыва. По этому случаю я хотел бы от всей души поздравить всех депутатов и пожелать успехов Милли Меджлису.

Уверен, что Милли Меджлис и его депутаты и впредь своей работой будут способствовать всестороннему развитию нашей страны, обеспечив устойчивое развитие Азербайджана.

Впервые в истории нашей независимой страны президентские и парламентские выборы в этом году прошли на всей территории Азербайджана. Это историческое событие. Вторая Карабахская война и полное восстановление нашего суверенитета – это историческое событие мирового масштаба. Благодаря проявленным сильной воле и единству азербайджанский народ положил конец тридцатилетней оккупации. Азербайджанское государство продемонстрировало свою мощь, а наш народ показал всему миру свой несгибаемый дух. Поэтому я уверен, что 2024 год останется в истории именно с этой точки зрения, поскольку азербайджанский народ вновь продемонстрировал свою волю, проведя президентские и парламентские выборы на всей территории страны.

Полное восстановление нашего суверенитета в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открывает перед страной новые возможности и новые горизонты. Тридцатилетняя оккупация осталась позади. Сегодня наша страна приступила к широкомасштабным строительным работам, вступила на путь развития, и результаты очевидны. За последние три-четыре года еще больше укрепились международные позиции нашей страны. Мы смогли заставить весь мир признать результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции. Хотя были страны и круги, которые не хотели их принять, они есть и сегодня. Мы все прекрасно видим, что в наш адрес продолжаются беспочвенные обвинения, обвинения, основанные на двойных стандартах. Однако это никак не может повлиять ни на нашу волю, ни на волю нашего народа.

Прошел всего год с момента восстановления нашего государственного суверенитета. Три дня назад мы уже отмечали этот день как праздник. Однако хочу сказать, что поводов для расслабления нет. Мы навсегда сохраним эту славную дату в наших сердцах. Азербайджанский народ, все будущие поколения будут по праву гордиться этой славной Победой. Однако для постоянного развития, наращивания своей мощи и обеспечения безопасной жизни азербайджанского народа в будущем необходимо, чтобы стоящие перед страной задачи выполнялись.

Поэтому сегодня я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поделиться с вами и азербайджанским народом своими мыслями о некоторых задачах, стоящих перед нашей страной.

Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Хотя Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, происходящие в мире процессы, новые конфликты, возникновение очагов войны и рост напряженности вокруг нас, а также тенденции реваншизма в Армении заставляют нас постоянно уделять внимание этой сфере. Без военной мощи мы не сможем добиться успеха ни в одной сфере – ни в экономической, ни в политической. Считаю, что история независимого Азербайджана, включая период тридцатилетней оккупации, наглядно показывает это. Без нашего военного потенциала и мощи мы бы никогда не смогли освободить нашу землю от оккупантов. Теперь не только те, кто занимается политикой, но и, считаю, все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано. Архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, больше не существует, преобладает принцип «кто сильный, тот и прав», и некоторые крупные государства этого уже вовсе и не скрывают. По сути, мы на протяжении многих лет вели нашу политику в этом направлении. В период оккупации нашей главной задачей всегда было наращивание нашей военной мощи, и ежегодно при утверждении государственного бюджета в Милли Меджлисе все видели, что первое место среди расходов бюджета занимали военные расходы. Так должно быть и сегодня.

Да, перед страной стоят большие задачи, наиглавнейшей из которых является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Однако если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ждать проблемы.

В Армении поднимают голову реваншистские силы. Это не только маргинальные политические элементы, но и сегодняшние власти Армении, которые живут этими идеями и бреднями. Они не хотят смириться с итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции. Да, они подтверждают их публично, но вся их деятельность, политика и шаги создают совершенно противоположную картину. Свидетельством тому является формальное сохранение до сих пор Минской группы, которая функционально ничего из себя не представляет. Всем хорошо известно, для чего была создана Минская группа – для решения карабахского конфликта. Карабахский конфликт решен – полностью и окончательно. Официальные круги Армении якобы признают это в своих заявлениях. Но параллельно, несмотря на все наши настойчивые требования, формальное сохранение Минской группы может служить только одной цели – возникновению очередных территориальных претензий к нам. Страны, стоящие за Арменией, их деятельность, решения, резолюции и заявления показывают, что эта грязная игра против нас еще не окончена. Не способные переварить нашу Победу зарубежные круги готовят против нас новые планы. Нет необходимости подробно останавливаться на этом. Но об этом свидетельствуют полученные нами данные. Именно в этом и состоит цель очернительных, клеветнических кампаний в СМИ — постоянно сохранять эту тему на повестке дня и жить надеждой когда-нибудь, если Азербайджан споткнется, ослабнет, начать эти грязные действия против нас снова. Мы должны это знать. Власти Азербайджана знают это. Наша общественность тоже должна это знать. Поэтому мы не можем позволить себе расслабиться.

Поэтому повторяю еще раз: наша первостепенная задача — наращивание нашей военной мощи, чем мы, собственно, и занимаемся. За период, прошедший после Второй Карабахской войны, мы в значительной степени нарастили свою военную мощь. Были созданы новые вооруженные соединения, в несколько раз увеличен численный состав сил специального назначения. Были созданы новые силы спецназа, коммандоc и их численный состав растет и будет расти из года в год. Созданы и другие вооруженные подразделения спецназа, подготовка которых ведется круглосуточно. Боеспособность нашей армии растет, оснащение ее техникой обеспечивается и будет обеспечиваться на должном уровне. Армения и любая стоящая за ней страна должны знать, что с нами невозможно будет разговаривать языком шантажа и ультиматума. Мы готовы, способны дать любой ответ и всегда должны быть готовы к этому.

Параллельно с этим мы должны ускорить развитие отечественного военно-промышленного комплекса. В нынешнем году на эти цели выделены крупные средства, они будут выделены и в следующем году. На всех наших военных заводах проводятся масштабные модернизационные работы. Производятся новое оборудование, техника, оружие и боеприпасы. Создание новых производственных участков с участием нескольких иностранных партнеров уже перешло в практическую плоскость. Наверное, в ближайшие пару лет наш военно-промышленный комплекс станет крупнее как по ассортименту, так и по качеству выпускаемой продукции. Здесь преследуется несколько целей. Прежде всего, создание отечественного военно-промышленного комплекса является демонстрацией мощи и развитости отдельно взятой страны. Во-вторых, нам нужно уменьшить зависимость от внешних источников. Конечно, полностью устранить эту зависимость не удастся. Об этом тоже следует знать. Но мы должны максимально обеспечить себя продукцией местного производства. Технологические инновации в этой области, особенно в наше время, укрепят наш общий интеллектуальный потенциал, поскольку задействованные в этой сфере кадры строят и будут строить свою работу на совершенно новых технологических и методологических основах. Будут созданы тысячи новых рабочих мест. Все это не только наши планы, но и уже реализуемые проекты. Естественно, нет нужды раскрывать детали этих проектов. Но должен сказать, что это также составит одну из наших главных задач на ближайшие годы.

Еще одним фактором является то, что сегодня ведущие страны мирового рынка вооружений заняты своими делами. Они больше стремятся удовлетворить свои внутренние потребности. Поэтому на мировом рынке вооружений возник естественный дефицит. Это нам тоже следует учитывать. В то же время эта отрасль позволит нам расширить географию экспорта нашей военно-технической продукции. Сегодня Азербайджан экспортирует продукцию ВПК в десятки стран, и эта география с каждым годом расширяется. Это является составной частью наших переговоров со многими странами, в том числе в сфере экономики и инвестиций. В ближайшем будущем мы станем важным игроком на мировом рынке вооружений, и у нас есть для этого возможности.

Вы прекрасно знаете, что недавно мы объявили эту сферу открытой и для частного сектора, и я рад, что частный сектор положительно откликнулся на мой призыв. Несколько местных азербайджанских компаний, частных компаний, уже участвуют в развитии военно-промышленного комплекса, естественно, с условием получения лицензий соответствующих госучреждений. Таким образом, это позволит нам через несколько лет производить продукцию в этой отрасли на миллиарды долларов.

Следующая важная задача связана с защитой наших границ. Я уже несколько раз доводил свое мнение по этому поводу до широкой общественности. В настоящее время на нашей условной границе с Арменией ведутся инженерные работы. В то же время наша граница с другими соседями должна быть оснащена современной инфраструктурой.

После Второй Карабахской войны протяженность нашей условной границы с Арменией, которая в свое время находилась под оккупацией, составляет более 500 километров. Причем рельеф и география этой условной границы очень сложны, она проходит по местам с очень сложными климатическими условиями, и нести там службу не так-то просто. Некоторые наши пункты расположены на высоте более 3 тысяч метров. Несмотря на это, наши военные позиции вдоль границы укрепляются. Мы закрепляемся на условной границе, потому что со стороны Армении можно в любой момент ожидать любую провокацию. Армянская сторона массово вооружается и в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем с крупными державами. Из западных стран в Армению отправляются оружие и боеприпасы. В некоторых случаях это происходит явно, как в случае военного сотрудничества между Францией и Арменией, а в некоторых — тайно. Однако нам нужно знать все уже сейчас. И мы знаем, кто, когда и что переправляет в Армению, какие военно-транспортные самолеты приземляются в аэропортах Армении и какая военная продукция перевозится в Армению на этих грузовых самолетах. То есть планы некоторых западных стран настроить Армению против нас очевидны. Конечно, их не интересует армянский народ. Армянский народ для них всего лишь инструмент, средство, позволяющее держать Азербайджан под постоянным давлением, использовать территорию Армении для создания источников угрозы для Азербайджана и других соседей Армении и таким образом обеспечивать свои собственные интересы. То есть эта методика достаточно проста. Но они также должны знать, что мы этого не допустим. Я уже отмечал, что если мы увидим реальную угрозу, то нам не составит большого труда уничтожить ее на любой территории. Пусть все знают это. Охрана границ осуществляется и должна осуществляться визуальными, инфраструктурными и технологическими средствами. Но мы все должны знать, что это очень большая, широкомасштабная задача.

Одним из важных условий является укрепление наших границ и с другими соседями, и уверен, что граждане Азербайджана также с пониманием относятся к этому вопросу. Наши сухопутные границы все еще закрыты, то есть для поездок граждан. Мы понимаем, что это создает определенные трудности, но и сегодняшняя геополитическая ситуация тоже у всех на виду. Для обеспечения внутренней безопасности это единственный правильный шаг. В связи с внутренней безопасностью принимаются все необходимые меры. Есть и угрозы – реальные и потенциальные. Соответствующие структуры активно работают для устранения этих угроз. Общественность также в нужном объеме ставится в известность по этому вопросу, информируется. Но поскольку эта область является очень чувствительной, считаю, что граждане Азербайджана понимают, что много говорить об этом было бы неуместным и вредным. Но я с полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков. В Азербайджане внутренних рисков нет. На протяжении долгих лет в Азербайджане обеспечиваются безопасность, спокойствие, и стабильность может служить примером для всего мира. Все знают, что ни одно государство не может развиваться без стабильности. Сегодня все прекрасно видят положение стран с нарушенной стабильностью и их судьбу. Стабильность – это главное условие для безопасности, развития, привлечения иностранных инвестиций. Все другие меры, связанные с безопасностью, нами обеспечиваются на должном уровне. Азербайджан – сильное государство, и наша мощь год от года растет.

Другой важный вопрос связан с идеологической безопасностью, и мы и здесь всегда должны быть внимательными, поскольку идеологические провокации против нас продолжаются. Правда, они до сегодняшнего дня не дали никаких результатов, потому что им противостоят сильная воля нашего народа и наш национальный дух. Никакая идеологическая провокация не может здесь пустить корни. Но, вместе с тем, это не должно нас расслаблять. Поэтому мы всегда должны быть готовы к этому, должны разоблачать все грязные игры, ведущиеся против нас, и мы это делаем как официально, так и на общественном и медиапространстве. Считаю, что азербайджанский народ сегодня все прекрасно видит, прекрасно знает – кто наш друг, а кто наш враг. Основной критерий – отношение стран к восстановлению нашего суверенитета. Далеко идти не нужно. Кто нас поддержал, кто поздравил с восстановлением нашего суверенитета – это наши друзья. Кто выступил и выступает против этого – они не могут быть нашими друзьями. Во время оккупации это было не столь ясно. То есть нам это было ясно, а широкой общественности – нет, потому что в свое время иностранная пропаганда пустила такие корни в Азербайджане, причем не из одного источника, а из нескольких. Конкурирующие друг с другом внешние силы и зарубежные страны пытались довлеть в общественном мнении в Азербайджане. Они хотели, организовав посредством своих подручных любую провокацию в нашем медиапространстве, изменить ситуацию в свою пользу. То есть таких попыток было много, но сильная воля и единство нашего народа не допустили этого. Это продолжается и сегодня. Поэтому еще раз говорю, есть очень простые критерии. Кто вместе с нами радуется возвращению Карабаха Азербайджану, тот наш друг, брат. Как может быть нашим другом тот, кто разочарован этим и сегодня вновь хочет подбодрить сепаратистов, приглашает их в зарубежные страны, выдает им визы, ведет с помощью различных инструментов клеветническую кампанию против нас? Поэтому сегодня все это еще более очевидно и ясно. Потому что, еще раз говорю, в период оккупации против нас не было столь откровенных провокационных шагов. Так как эта оккупация вполне устраивала силы, настроенные против нас, – чтобы Азербайджанское государство всегда находилось под давлением, всегда нуждалось в каких-то посредниках, чтобы наш народ всегда испытывал моральные страдания, страдания от проблемы беженцев. Чтобы понять чувства народа, потерявшего свои земли, не нужно обладать большим умом. То есть мы избавились от этой беды и маски антиазербайджанских сил, настроенных против нас, моментально были сорваны. И мы это сегодня видим. Я считаю, что нет необходимости называть имена. Все всё видят. Поэтому вопросы идеологической безопасности всегда должны быть в центре внимания и государственных структур, и законодательного органа, и общественных активистов. Мы, конечно же, предпринимаем и будем предпринимать шаги в связи с этим вопросом.

Хотел бы затронуть еще один вопрос. Я сказал об этом три дня назад на открытии Карабахского университета в Ханкенди, хочу сказать еще раз. Это диктует важность вопроса. Воспитание молодого поколения в национальном духе – это не просто слова. Это основной гарант будущего развития Азербайджана, потому что странами управляют люди. От этого в большой степени зависят и мысли людей, их помыслы, смелость или же, наоборот, отрицательные качества, и ситуация, в которой оказываются страны. Поэтому необходимо воспитать такое молодое поколение, которое было бы и образованным, и грамотным, и в то же время привязанным к Родине. Оно не должно поддаваться внешнему влиянию, должно быть гордым. Ведь кто, как не наш народ, должен быть гордым после наших славных войн – Второй Карабахской войны и антитеррористической операции?! Кто смог, неся потери, – да упокоит Аллах души наших шехидов, – завоевать эту блестящую Победу всего за 44 дня? В результате антитеррористической операции, продолжавшейся всего несколько часов под большим внешним давлением, – я уже не говорю о других факторах, – в Азербайджане был искоренен сепаратизм. Кто бы мог это сделать? То есть азербайджанский народ больше всех вправе гордиться своей страной, собой.

Еще раз говорю, поэтому мы, все общество, всегда должны быть внимательными. Я сказал об этом и в Ханкенди: основной источник воспитания – семья и школа. Это – основа. Естественно, общество, господствующие в обществе общая атмосфера, как говорится, климат – все это оказывает серьезное влияние на сознание, будущее молодого поколения. Поэтому этот вопрос постоянно должен находиться в центре внимания. Уверен, что так и будет. В том числе и наши депутаты, естественно, в ходе встреч со своими избирателями всегда должны сохранять этот вопрос в центре внимания.

Конечно же, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура является важной задачей для каждого из нас.

Если я начну перечислять то, что сделано после Второй Карабахской войны, то тогда должен выступать перед вами несколько часов. Просто хочу довести до вашего внимания и внимания общественности несколько цифр. Средства, которые потрачены на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура после окончания войны, и которые планируется потратить до конца этого года, составляют 19 млрд манатов. Абсолютное большинство этих средств потрачено на инфраструктурные проекты. В то же время проводится работа для возвращения бывших переселенцев, в Карабахе и Восточном Зангезуре уже разместились более восьми тысяч бывших переселенцев и их число с каждым месяцем, с каждым годом будет расти.

Очень широкий масштаб приобрела реализация инфраструктурных проектов. Построено уже 3 тысячи километров автомобильных дорог. Среди проектов предусмотрены 45 тоннелей, протяженность которых составляет 70 километров. То есть прокладывать тоннели, дороги в горах – вопрос непростой. Планируется строительство 450 мостов. Введены в строй железные дороги, два международных аэропорта. Наращивается энергетический потенциал, в течение трех лет сданы в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт, и этот процесс продолжается. Школы, больницы, социальные объекты, закладываются села. Словом, ведется широкомасштабная работа для возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. Я не знаю проводились ли в какой-либо стране подобные восстановительные работы или нет, но данный факт свидетельствует и о том, что это всегда было для нас важным вопросом – новые поселки для вынужденных переселенцев закладывались и в период оккупации, и особенно в нынешних условиях.

Проводится практическая работа для охраны нашего культурного, исторического наследия, восстанавливаются исторические памятники. Заново отстроены 7 мечетей, разрушенных армянами. Продолжается строительство 8 мечетей. Музеи Победы, музеи оккупации, парки Победы – то есть проведение столь широкомасштабных работ на этой географии, еще раз говорю, действительно демонстрирует большие возможности нашего народа, и речь здесь идет не только о финансовых средствах. Построенное нами государство в то же время обладает техническими возможностями. Готовятся и кадры, потому что выполнение этой работы – прокладка зимой в горах, высота которых превышает 3 тысячи метров, линии электропередачи – действительно требует большого профессионализма. То есть вот потенциал нашей страны. Мы к этому готовы. Мы приступили к этому сразу же после освобождения наших земель. Скажу больше: 44-дневная Вторая Карабахская война еще не закончилась, а мы уже начали строительство дорожной инфраструктуры в Агдеринском районе. Конечно, в предстоящие годы работы будут идти еще более ускоренными темпами. В ближайшее время в Меджлисе будет обсуждаться бюджет следующего года. Уверен, что депутаты утвердят планы правительства, предусмотренные для Карабаха и Восточного Зангезура, и мы обеспечим их реализацию. Конечно, для того, чтобы выполнить всю эту работу, нужны экономические возможности, потому что, должен сказать и это, мы всю работу выполняем за свой счет. До сих пор нам в восстановительных работах оказали помощь братские страны Узбекистан и Казахстан. В городе Физули построены школа и Центр детского творчества. В настоящее время Кыргызская Республика занимается строительством школы в Агдамском районе. И все. Кроме этого, нам ни одного камня, как говорится, бесплатно не дали. Всю эту работу мы выполняем за свой счет. В мире есть много донорских организаций, но они, как говорится, безучастны к этому вопросу, хотя тысячи иностранных представителей видели эту большую территорию в таком положении. Видеть и никакой практической работы не выполнить – это еще раз говорит о том, что необходимо учитывать отношение к нам. Это еще раз должно показать нам, что мы можем полагаться только на собственные силы, на свой потенциал.

Считаю, что в экономической сфере показатели этого года положительные. За восемь месяцев экономика выросла более чем на 4 процента. В ненефтяном секторе рост составил 7 процентов. В последние годы мы по моему поручению с каждым годом сокращали наш внешний долг, сегодня он составляет всего 7,5 процента валового внутреннего продукта. Мы, можно сказать, вернули все основные кредиты. Если взять в абсолютных цифрах, наш долг составляет примерно 5,3 миллиарда долларов и мы можем вернуть его за один день. Больше не хочу сравнивать нас с какой-либо страной, но приведу лишь одну цифру: в некоторых развитых странах, в том числе тех, которые хотят читать нам лекции, внешний долг составляет 100 процентов внутреннего валового продукта, а то и больше. Это просто в качестве небольшой справки.

Конечно, для того, чтобы осуществить наши будущие планы, в том числе улучшать социальное благосостояние граждан, экономика должна постоянно развиваться, потому что начиная с 2018 года мы реализовали 4 пакета социальных реформ. Их сумма составляет 7 миллиардов манатов и они охватывают 4 миллиона человек. За последние пять лет минимальная заработная плата в Азербайджане выросла в 2,7 раза, а минимальная пенсия – в 2,5 раза. Должен также сообщить, что уже дано указание со следующего года вновь повысить минимальную заработную плату и пенсию.

То есть эта социально ориентированная политика еще раз демонстрирует нашу общую политику, наши намерения. Конечно, основным условием для того, чтобы в будущем проводить политику в этом направлении, являются диверсификация экономики, развитие ненефтяного сектора, расширение местного производства. Сегодня во всех регионах нашей страны, в том числе в Карабахе, открываются новые производственные участки. В том числе состоялось открытие завода по производству воды «Истису», имеющего большое символическое значение, и «Истису» уже украшает наши столы. Это действительно имеет большой символический смысл, в то же время является восстановлением исторической справедливости, потому что функционировавшие в свое время, в советский период, и завод, и санаторий были разрушены армянами.

Хотел бы затронуть вопрос нормализации отношений с Арменией. Еще раз хочу отметить, что после Второй Карабахской войны именно по инициативе Азербайджана были начаты мирные переговоры. В то время ни у Армении, ни у других стран вообще не было сформировавшегося мнения о будущем. Это была наша инициатива. Увидев через некоторое время, что она остается безответной, мы уже представили основные базовые принципы, обнародовали их, и процесс начался. Но что мы видим? Видим, что Армения искусственно затягивает этот вопрос. Потому что с момента отправки нашего первого проекта в Армению по сегодняшний день произошло десять обменов комментариями и каждый раз согласовывались определенные положения, то есть в этом деле был прогресс. Мы должны говорить это так, как есть. Но вместе с тем, по прошествии месяцев мы, естественно, ждали, что Армения оперативнее и быстрее будет предоставлять нам свои комментарии. Однако мы увидели, что все происходит с точностью до наоборот. Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них последний вариант. 24 июня им были отправлены наши комментарии, а они направили нам ответ в конце августа или в начале сентября. В чем заключался этот ответ? Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора. То есть столь примитивный и неадекватный шаг, честно говоря, был неожиданным. Исключенные из текста положения, то есть положения, которые они хотят исключить, важны. Без них мирный договор будет неполным. Поэтому столь неискреннее отношение нас, естественно, заставляет задуматься. Если мы к тем факторам, которые я уже отметил, добавим и эти факторы, то увидим, что как стремительное вооружение, реваншистские тенденции, так и попытки покровителей Армении вновь реанимировать карабахскую тему, направив это против нас, неадекватное и неискреннее отношение в ходе работы над мирным договором, тактика затягивания времени и другие моменты дают основание сказать, что Армения на самом деле не хочет мира. Она хочет затянуть время, и, использовав это время, сформировать военный потенциал при поддержке своих зарубежных покровителей. Представители некоторых европейских стран, не только европейских, но и других западных стран, уже начали работать в армии Армении. На нашей границе незаконно создана так называемая «европейская мирная» или, как ее там, «наблюдательная» миссия. Хотя это является нарушением достигнутых договоренностей. Я хочу напомнить и Европейскому Союзу, и Армении, что на встрече в Праге в 2022 году была достигнута договоренность – да, и мы дали согласие, – что на стороне Армении в направлении условной границы будет размещена малочисленная наблюдательная миссия, всего на два или три месяца. То есть это было согласовано с нами. Но затем они продлили ее, без нашего согласия, увеличили ее численность, включив в нее представителей Канады, и фактически эта миссия является миссией НАТО. После этого против нас стала проводиться политика «биноклевой дипломатии». День и ночь приезжали иностранные представители и разглядывали нас в бинокль. Что они хотели нам показать?! Что это за демонстрация, что за дешевое шоу?! Все эти факторы должны заставить нас серьезно задуматься и, конечно, заставляют задуматься. Поэтому если им не нужна нормализация с Арменией, то значит ее не будет. В любом случае, мы ни на шаг не отступим от нашей позиции. Пусть кто что хочет говорит. Посредники нам тоже не нужны. Правда, сейчас мы не возражаем против некоторых предложений посредничества, просто из политической вежливости. Но на самом деле посредники нам не нужны. Мы с Арменией провели делимитацию границы без посредников. Просто заявили им, что 4 села Газахского района должны быть возвращены нам без каких-либо оговорок. В последний раз я сказал это в феврале нынешнего года. Считаю, что эти слова были очень вескими, и после этого без каких-либо посредников, выдвижения условий четыре села Газаха, которые находились под оккупацией, нам были возвращены. Таким образом, мы начали не только делимитацию, но и демаркацию. Поэтому и в переговорах нам не нужны никакие посредники. Пусть и Армения на это не рассчитывает. Пусть вообще ни на кого не рассчитывает. Если они хотят жить на этой географии и жить в условиях безопасности, то должны внести серьезные коррективы в свою политику в отношении соседей. Это, во-первых. Во-вторых, ни они, ни те, кто за ними стоит, никогда не должны забывать 30-летнюю оккупацию. Но они хотят забыть и заставить забыть, словно этой оккупации не было. Не должны забывать итогов Второй Карабахской войны. Армия Армении была разгромлена. Армения подписала акт о капитуляции. После этого я отдал приказ и славное победное шествие Азербайджанской армии было остановлено. Сегодняшние реалии еще раз показывают, насколько это был правильный шаг. Последующие события тоже налицо. Наконец, не должно быть забыто и 20 Сентября – день полного восстановления нашего суверенитета. Эта историческая правда всегда должна быть и на столе переговоров.

После Второй мировой войны никто не предлагал фашистской Германии мирный договор. Фашистская Германия была разделена на несколько частей, капитулировавшее фашистское государство было наказано. А здесь капитулировавшее фашистское государство не только не было наказано, им даже предоставляются все преференции. Сейчас Америка выделяет им 250 миллионов долларов, которые они будут использовать для своих внутренних целей, а на сэкономленные деньги приобретут оружие, чтобы нас убивать. Кто несет и будет нести ответственность за это? Те, кто дал им эти деньги. В том числе и так называемый «Европейский фонд мира». Посмотрите на уровень лицемерия. Фонд, предназначенный для вооружения, называют Фондом мира, Армения им пользуется и бесплатно получает оружие у Франции. Эти средства тоже не выплачиваются, из других мест. Поэтому это серьезный вопрос, и мне не хотелось бы много об этом говорить. Просто наши условия остаются в силе. Те, кто вооружает Армению, должны знать, что они будут нести прямую ответственность за все будущие события, и, естественно, официальным территориальным претензиям к нам должен быть положен конец. Их конституция должна быть изменена, а Минская группа также должна быть упразднена.

Вы знаете, в период оккупации большая часть нашей внешней политики, естественно, была нацелена на это направление. А теперь, после нашей исторической Победы мы более свободны в нашей внешней политике, и в связи с этим я хотел бы сказать несколько слов: независимая, принципиальная внешняя политика – наше главное направление. Мы никогда и никому ничего плохого не делали, никогда не вмешивались в чьи-либо дела. Но мы всегда преподавали урок тем, кто хотел вмешиваться в наши дела, чтобы они этого не делали. Такие попытки есть и будут. Правда, они незначительны, но этот фактор, конечно, всегда будет учитываться в нашей внешней политике. На любое желание сотрудничать с нами в двустороннем формате, на основе взаимного уважения мы откликнемся с удвоенным желанием. Но если кто-то считает, что может диктовать нам что-то, безосновательно обвинять нас в чем-либо или очернять нас какими-либо средствами, а взамен ожидать нашей дружбы с ними, как ни в чем не бывало, то это ошибочное представление, этого не будет! Азербайджан давно зарекомендовал себя как достойное и гордое государство. Особенно после нашей исторической Победы наш международный авторитет возрос в несколько раз. Наши международные позиции укрепились, международная общественность с нами. Некоторые западные страны считают, что международная общественность – это только они, и, не хочу сказать их приспешники, то есть зависимые государства. Нет, международная общественность – это все страны мира, и эти страны единогласно за нас проголосовали. Проведение COP29 в Азербайджане является решением, принятым единогласно почти 200 странами, и является важным фактором, демонстрирующим наш международный авторитет и уважение к нам. Во внешней политике и впредь не будет ни шагу назад. Число наших друзей растет на всех континентах. Сейчас, после Второй Карабахской войны и восстановления нашего суверенитета мы будем проводить более активную внешнюю политику. Ныне устанавливаются очень серьезные контакты с регионами, где ранее нас не было, рассматриваются инвестиционные проекты, в то же время появляются новые возможности для сотрудничества в различных сферах. Естественно, наши отношения с нашими традиционными партнерами и друзьями сохраняются, развиваются и будут развиваться.

Конечно, перед страной стоит много других задач. Хочу еще раз поздравить членов Милли Меджлиса с началом деятельности парламента седьмого созыва. Желаю всем вам успехов и здоровья. Спасибо.