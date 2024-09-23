Глава Союза мусульманских ученых призвал ополчиться против Израиля |
Япония обвинила Россию в воздушном вторжении |
Алиев о мирном договоре с Арменией: неадекватный шаг был неожиданным |
Алиев рассказал, что закрытие сухопутных границ спасло страну от катастроф |
Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы к этому |
Алиев: Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать |
Франция направила на Мартинику спецподразделение полиции, запрещённое 65 лет назад |
Алиев провозгласил задачей номер 1 наращивание военной мощи страны из-за реваншистов в Армении |
США продолжают готовить Армению к реваншу против Азербайджана (фото) |
Главное Важно

Алиев провозгласил задачей номер 1 наращивание военной мощи страны из-за реваншистов в Армении

Алиев провозгласил задачей номер 1 наращивание военной мощи страны из-за реваншистов в Армении

Полное восстановление суверенитета после Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открывает для страны новые возможности и горизонты, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на первом заседании Милли Меджлиса.

Отметив, что тридцатилетняя оккупация уже осталась позади, глава государства подчеркнул, что теперь страна приступила к широкомасштабному строительству, развитию, и результаты налицо.

«За последние 3-4 года международные позиции нашей страны еще больше укрепились. Мы смогли заставить весь мир принять результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции», – сказал президент.

Как отметил глава государства, задача номер один – наращивание военной мощи страны:

«Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, как происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере».

Одной из задач, стоящих перед страной, является также восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Но если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ожидать проблемы».

По словам главы государства, в Армении поднимают голову реваншистские силы и это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении.

Подчеркнув, что они не хотят смириться с итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, глава государства отметил:

«Хотя они на словах и говорят это, их дела, политика, шаги создают абсолютно противоположную картину. Об этом свидетельствует и формальное сохранение до сегодняшнего дня Минской группы, которая не носит никакого функционального значения».

Также Ильхам Алиев отметил, что внешние круги, не способные переварить победу Азербайджана, вынашивают против нас новые планы:

«Именно в этом цель и медиа-кампании, очернительных, клеветнических кампаний. Сохранять эту тему на повестке дня и жить с надеждой, что если Азербайджан когда-то споткнется, ослабнет, вновь начать против нас грязные деяния. То есть мы должны знать это. Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать. Поэтому мы не можем расслабляться».

Президент также отметил, что на всех наших военных заводах проводятся масштабные работы по модернизации. Производятся новое оборудование, техника, оружие и боеприпасы.

«В практическую плоскость уже перешло создание новых производственных участков с несколькими иностранными партнерами и, наверное, в течение следующих пару лет наш военно-промышленный комплекс станет еще масштабнее», – отметил глава государства, подчеркнув, что сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военно-промышленного комплекса в десятки стран и география поставок из года в год расширяется.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев о мирном договоре с Арменией: неадекватный шаг был неожиданным
Важно

Алиев о мирном договоре с Арменией: неадекватный шаг был неожиданным

2024/09/23, 14:32
Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы к этому
Важно

Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы к этому

2024/09/23, 13:05
Алиев: Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать
Важно

Алиев: Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать

2024/09/23, 12:39
Алиев провозгласил задачей номер 1 наращивание военной мощи страны из-за реваншистов в Армении
Важно

Алиев провозгласил задачей номер 1 наращивание военной мощи страны из-за реваншистов в Армении

2024/09/23, 12:28
Исторический Западный Азербайджан — следующая цель Азербайджана в борьбе с армянской агрессией
Важно

Исторический Западный Азербайджан — следующая цель Азербайджана в борьбе с армянской агрессией

2024/09/20, 18:21
Община Западного Азербайджана обвиняет США в поддержке сепаратизма
Важно

Община Западного Азербайджана обвиняет США в поддержке сепаратизма

2024/09/20, 16:42
«Ссора закончилась, не начавшись». Россия возобновила поставки оружия Армении
Важно

«Ссора закончилась, не начавшись». Россия возобновила поставки оружия Армении

2024/09/17, 14:20
НПО Азербайджана направили письмо главам структур США и ЕС по контролю санкций против России
Важно

НПО Азербайджана направили письмо главам структур США и ЕС по контролю санкций против России

2024/09/17, 10:37
Зангезурский коридор: угроза растет, Баку не допустит риска
Важно

Зангезурский коридор: угроза растет, Баку не допустит риска

2024/09/16, 17:14