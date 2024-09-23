Алиев провозгласил задачей номер 1 наращивание военной мощи страны из-за реваншистов в Армении

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Полное восстановление суверенитета после Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открывает для страны новые возможности и горизонты, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на первом заседании Милли Меджлиса.

Отметив, что тридцатилетняя оккупация уже осталась позади, глава государства подчеркнул, что теперь страна приступила к широкомасштабному строительству, развитию, и результаты налицо.

«За последние 3-4 года международные позиции нашей страны еще больше укрепились. Мы смогли заставить весь мир принять результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции», – сказал президент.

Как отметил глава государства, задача номер один – наращивание военной мощи страны:

«Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, как происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере».

Одной из задач, стоящих перед страной, является также восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Но если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ожидать проблемы».

По словам главы государства, в Армении поднимают голову реваншистские силы и это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении.

Подчеркнув, что они не хотят смириться с итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, глава государства отметил:

«Хотя они на словах и говорят это, их дела, политика, шаги создают абсолютно противоположную картину. Об этом свидетельствует и формальное сохранение до сегодняшнего дня Минской группы, которая не носит никакого функционального значения».

Также Ильхам Алиев отметил, что внешние круги, не способные переварить победу Азербайджана, вынашивают против нас новые планы:

«Именно в этом цель и медиа-кампании, очернительных, клеветнических кампаний. Сохранять эту тему на повестке дня и жить с надеждой, что если Азербайджан когда-то споткнется, ослабнет, вновь начать против нас грязные деяния. То есть мы должны знать это. Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать. Поэтому мы не можем расслабляться».

Президент также отметил, что на всех наших военных заводах проводятся масштабные работы по модернизации. Производятся новое оборудование, техника, оружие и боеприпасы.

«В практическую плоскость уже перешло создание новых производственных участков с несколькими иностранными партнерами и, наверное, в течение следующих пару лет наш военно-промышленный комплекс станет еще масштабнее», – отметил глава государства, подчеркнув, что сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военно-промышленного комплекса в десятки стран и география поставок из года в год расширяется.