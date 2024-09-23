Азербайджанские борцы завоевали две медали в Мировой серии

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Азербайджанские спортсмены успешно выступили на IV этапе Мировой серии по пляжной борьбе, проходившем в Катерини (Греция).

Как передает Федерация борьбы Азербайджана, Рамиз Гасанов (80 кг) победил американца Тайлера Летена (3:0), грека Александроса Спилиотиса (5:0) и украинца Максима Бреса (2:1), вышел в полуфинал лидером группы B. Наш борец, проигравший молдаванину Василе Дьяконе (1:3) в одном шаге финала, вновь одержал победу над М.Бреса (3:0) и завоевал бронзовую медаль.

Ибрагим Юсубов (90 кг) показал максимальный результат в группе А. Двукратный чемпион мира по пляжной борьбе оказался сильнее немца Кевина Грамма (3:0), украинца Демида Караченко (3:0) и японца Асахи Имамура (3:0). В полуфинале Ибрагим обыграл молдаванина Траяна Капатина (3:1), а в финале победил турецкого представителя Махмута Озкая – 3:0. Этим И.Юсубов впервые в этом сезоне завоевал золотую медаль Мировой серии.

Таким образом, наши борцы возвращаются с Греции с 1 золотой и 1 бронзовой медалью. Финальный раунд Мировой серии пройдет 12-13 октября в Порече, Хорватия.