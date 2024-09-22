Эльман Пашаев служил на украинском фронте командиром танка

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Экс-адвокат Эльман Пашаев до задержания служил в зоне «специальной военной операции» командиром экипажа танка Т-80. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, бывший адвокат заключил контракт с Минобороны в феврале и служил в 95-м стрелковом полку. Там Пашаев не понравился командованию, из-за чего он перевелся в пятую бригаду.

Как рассказали сослуживцы, с новым руководством Пашаев быстро наладил отношения и пообещал юридическую помощь в ситуации, возникшей внутри бригады. При этом военнослужащие отметили, что ни разу не видели экс-адвоката в бою на танке Т-80.