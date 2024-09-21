Украина уничтожила 2-3-месячный запас боеприпасов России

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Из-за удара украинских беспилотников по военному складу в Тверской области Россия потеряла запас боеприпасов, рассчитанный на два-три месяца. Об этом сообщил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг в ходе еженедельной пресс-конференции Минобороны, передает ERR.

По его данным, в городе Торопец было уничтожено около 750 тысяч боеприпасов общим весом 30 тысяч тонн. В среднем Россия тратит около 10 тысяч боеприпасов еженедельно, отметил Кивисельг: «Это был запас на два-три месяца. В ближайшие недели мы увидим последствия этих потерь на фронте».