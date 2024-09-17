Бабаев: Некоторые не воспринимают достижения Азербайджана

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Ряд стран не хотят признавать влияние и экономические успехи Азербайджана и давать им справедливую оценку.

Об этом заявил президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на передаче «Цель» в эфире телеканала AzTV.

«Азербайджан добился значительных успехов. Восстановление территориальной целостности, экономические достижения, прочные позиции на международной арене. Некоторые страны не воспринимают это, им трудно оценить это справедливо. Однако мы ожидали этого (клеветническая кампания)», – приводит «Репорт» его слова.

По словам Бабаева, в связи с этой тенденцией были созданы медиа-команда, состоящая из серьезных специалистов, и всевозможные условия для регулярного и грамотного освещения реализуемых Азербайджаном проектов и программ как внутри страны, так и за рубежом.

«Благодаря работе данной профессиональной команды в этом году не было такой недели, когда бы мы не давали информации и не делали заявлений для международных СМИ”, – отметил он.

По его словам, скептически относящиеся к Азербайджану агентства на данный момент изменили свой подход к Баку и команде COP29.

“Теперь они все понимают и видят силу нашей страны”, – подчеркнул М.Бабаев.