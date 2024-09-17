Взрывы в Ливане: 11 погибших, 4000 раненых |
Мустафаев обсудил с Оверчуком развитие экономических связей |
СМИ: Шойгу подтвердил поддержку политики Ирана по коридорам с Азербайджаном |
Столтенберг: Удары Киева вглубь России не втянут НАТО в конфликт с Москвой |
Азербайджан выделит на оборону и безопасность более 6,6 млрд |
Минфин обнародовал параметры сводного бюджета Азербайджана |
По всему Ливану у членов «Хезболлы» взорвались пейджеры: 8 погибших, 2800 ранены (видео) |
МИД: Мероприятия Азербайджана соответствовали международному праву |
Бюльбюльоглу стал Народным артистом Башкортостана |
Главное COP29

Бабаев: Некоторые не воспринимают достижения Азербайджана

Бабаев: Некоторые не воспринимают достижения Азербайджана

Ряд стран не хотят признавать влияние и экономические успехи Азербайджана и давать им справедливую оценку.

Об этом заявил президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на передаче «Цель» в эфире телеканала AzTV.

«Азербайджан добился значительных успехов. Восстановление территориальной целостности, экономические достижения, прочные позиции на международной арене. Некоторые страны не воспринимают это, им трудно оценить это справедливо. Однако мы ожидали этого (клеветническая кампания)», – приводит «Репорт» его слова.

По словам Бабаева, в связи с этой тенденцией были созданы медиа-команда, состоящая из серьезных специалистов, и всевозможные условия для регулярного и грамотного освещения реализуемых Азербайджаном проектов и программ как внутри страны, так и за рубежом.

«Благодаря работе данной профессиональной команды в этом году не было такой недели, когда бы мы не давали информации и не делали заявлений для международных СМИ”, – отметил он.

По его словам, скептически относящиеся к Азербайджану агентства на данный момент изменили свой подход к Баку и команде COP29.

“Теперь они все понимают и видят силу нашей страны”, – подчеркнул М.Бабаев.

Теги:
Из этой рубрики
Бабаев: Некоторые не воспринимают достижения Азербайджана
COP29

Бабаев: Некоторые не воспринимают достижения Азербайджана

2024/09/17, 23:58
Бабаев: COP29 - большой переговорный процесс
COP29

Бабаев: COP29 – большой переговорный процесс

2024/09/17, 23:40
Бабаев: Азербайджан присоединился к 20 ключевым конвенциям
COP29

Бабаев: Азербайджан присоединился к 20 ключевым конвенциям

2024/09/17, 23:03
Бабаев: Азербайджан реализует самые передовые проекты в сфере зеленой энергии
COP29

Бабаев: Азербайджан реализует самые передовые проекты в сфере зеленой энергии

2024/09/17, 22:25
Обнародованы первые официальные партнеры COP29
COP29

Обнародованы первые официальные партнеры COP29

2024/09/13, 18:23
Баку и Белград расширяют связи в области охраны окружающей среды (фото)
COP29

Баку и Белград расширяют связи в области охраны окружающей среды (фото)

2024/09/12, 20:49
Мухтар Бабаев обсудил с Вучичем подготовку к СОР29 (фото)
COP29

Мухтар Бабаев обсудил с Вучичем подготовку к СОР29 (фото)

2024/09/12, 15:18
Ильхам Алиев проверил подготовку к COP29 на территории Бакинского Олимпийского стадиона (фото, видео)
COP29

Ильхам Алиев проверил подготовку к COP29 на территории Бакинского Олимпийского стадиона (фото, видео)

2024/09/10, 14:13
Амруллаев о работе детсадов в период проведения COP29
COP29

Амруллаев о работе детсадов в период проведения COP29

2024/09/10, 11:12