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Оверчук: Разблокирование коммуникаций между Ереваном и Баку возможно в рамках договоренностей 2020 года

Оверчук: Разблокирование коммуникаций между Ереваном и Баку возможно в рамках договоренностей 2020 года

Разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном возможно в рамках договоренностей от 9 ноября 2020 года.

Об этом на брифинге заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

«Я хочу сказать, что разблокирование возможно в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех государств (Армения, Азербайджан и Россия – прим. ред.) и которые нашли отражение в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. Как вы знаете, Россия готова всегда подключиться к этому процессу», – отметил он.

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