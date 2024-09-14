Оверчук: Разблокирование коммуникаций между Ереваном и Баку возможно в рамках договоренностей 2020 года

147 Просмотров

Разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном возможно в рамках договоренностей от 9 ноября 2020 года.

Об этом на брифинге заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

«Я хочу сказать, что разблокирование возможно в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех государств (Армения, Азербайджан и Россия – прим. ред.) и которые нашли отражение в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. Как вы знаете, Россия готова всегда подключиться к этому процессу», – отметил он.