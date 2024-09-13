Оверчук встретился с Пашиняном и Григоряном

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Вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном обсудили развитие взаимодействия двух стан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В Ереване Алексей Оверчук был принят премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с которым обсудил современное состояние и перспективы развития сотрудничества Российской Федерации и Армении в двустороннем формате, а также вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.

По словам Оверчука, сотрудничество России и Армении в настоящее время осуществляется динамично и успешно во всех отраслях экономики. «Цифры и факты говорят лучше громких слов. В 2023 году взаимная торговля России и Армении выросла на 55,8%, до $7,4 млрд. В этом году рост ускорился. Только за первое полугодие этого года товарооборот между нашими странами составил $8,4 млрд. Мы вполне можем до конца года выйти на рубеж $14-16 млрд. В 2020 году у нас было $2,3 млрд», – отметил вице-премьер.

Зампред правительства РФ также подчеркнул, что положительную динамику в рост экономики Армении вносят отношения, сложившиеся между странами в рамках Евразийского экономического союза. Он обратил внимание, что с момента присоединения к ЕАЭС в 2015 году ВВП Армении на душу населения вырос в 2,3 раза.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудил со своим российским коллегой Алексеем Оверчуком ход реализации договоренностей, достигнутых на 22-м заседании межправительственной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

«В правительстве состоялась встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера РФ Алексея Оверчука. В рамках встречи обсуждались ход реализации договоренностей, достигнутых на 22-м заседании межправительственной комиссии, а также ключевые вопросы двустороннего сотрудничества Армении и России. О проделанной работе вице-премьерам доложили представители ведомств, курирующих торгово-экономические связи, транспорт, энергетику и образование», – отмечается в сообщении.