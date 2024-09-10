Жители Кахраманмараша благодарят Азербайджан (фото)

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Жители турецкой провинции Кахраманмараш искренне благодарны правительству и народу братского Азербайджана за вклад в устранение последствий разрушительных землетрясений 2023 года.

Об этом сказал начальник Управления образования Кахраманмараша Эрхан Байдур.

По его словам, которые приводит «Азертадж», жители зоны бедствия с первого дня после масштабного землетрясения ощущают руку помощи дружественного Азербайджана.

Эрхан Байдур дал высокую оценку строительству в Кахраманмараше современной начальной школы имени Гейдара Алиева, осуществленной в рамках проекта квартала «Азербайджан». «Хочу выразить искреннюю благодарность всем структурам Азербайджана и лично президенту Ильхама Алиеву за вклад в развитие подрастающего поколения жителей Кахраманмараша», – сказал глава Управления образования провинции, отметив, что начальная школа включает не только 24 классные комнаты, но и кабинеты для занятий рисованием, музыкой, а также наукой и технологиями.

Байдур напомнил, что на месте новой начальной школы имени Гейдара Алиева ранее также находилось учебное заведение, но оно сильно пострадало при прошлогоднем землетрясении и было снесено.

Благодаря Азербайджану была построена новая современная школа. Исполнительным органом проекта от имени правительства Азербайджана выступило Госагентство жилищного строительства MİDA.

«Дети, учившиеся в старой школе были временно перераспределены по другим учебных заведениям. Проведена также запись новых школьников. Вскоре после открытия начальной школы имени Гейдара Алиева все они приступят к занятиям на новом месте», – рассказал начальник Управления образования провинции.