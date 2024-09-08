Политолог Намазов раскритиковал Лаврова

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Политолог Эльдар Намазов выступил с критикой в адрес министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По его словам, Лавров вновь поднял тему, что якобы Армения решила карабахскую «проблему», признав территориальную целостность Азербайджана.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опять «отличился». Во время выступления на мероприятии в МГИМО опять поднял тему, что, якобы, карабахскую «проблему» решила Армения, тем, что признала территориальную целостность Азербайджана. Но, что это чисто «политическое заявление», надо это «оформить в правовом поле» и «дорешать вопросы».

Карабахскую проблему «решила» не Армения и не Никол Пашинян. Восстановление территориальной целостности и искоренение сепаратизма на нашей земле решило Азербайджанское государство. Силой своей армии и кровью своих шехидов!. Ничего «дорешать» там не осталось. Все решено с избытком.

Чем закончилась попытка на дипломатическом фронте «оставить потомкам» в какой-то форме какой-то «конфликт» хорошо было видно во время сочинской встречи президентов Азербайджана и России 31 октября 2022 года.

Президент Азербайджана тогда перед камерами четко и принципиально отмел такие попытки:

«Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов».

После этого заявления Ильхама Алиева из подготовленного МИД РФ совместного заявления президентов были убраны два соответствующих пункта.

Поэтому следует перестать путать «решение» карабахской проблемы и послевоенную нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Первое уже стало достоянием истории, над вторым идет работа.

Президент России после встречи в Сочи уже не возвращался к этой теме, в том числе – во время недавнего официального визита в Азербайджан. Давно пора и министру иностранных дел последовать примеру своего президента.

Я думаю, что именно этот месседж был заложен в недавнем выступлении президента Азербайджана на форуме в итальянском Черноббио, когда он говорил о признании территориальной целостности Украины и не присоединении к антироссийским санкциям.

В Азербайджане хорошо понимают кто и что говорит о нас в мире. И никогда не остаются в долгу, ни перед друзьями, ни перед недоброжелателями», — написал Намазов в своем «Фейсбуке».