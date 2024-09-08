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Спать с телефоном вредно для здоровья

Спать с телефоном вредно для здоровья

Не стоит класть на ночь под подушку телефон, оставлять его в кровати или на тумбочке, если не хотите проблем со здоровьем, ведь от гаджета идёт излучение, рассказал телеканалу «Звезда» доктор технических наук Александр Титомир.

«Во время подзарядки идёт большое излучение от телефона. А когда под подушкой и рядом, все эти электромагнитные волны проходят через подушку, одеяло, они не экранируются ими. Поэтому всё облучение идёт на человека, особенно на его мозг», — пояснил Титомир.

Такое излучение влияет на биоэнергетическое поле человека, полностью от него защититься невозможно. Организм привыкает к природным магнитным полям Земли, тогда как рядом с приборами создаются геопатогенные зоны, технические. И это не считая того, что в помещениях и так светят лампочки и идёт облучение, от которого никто не защитит.

Титомир посоветовал отключать телефон на ночь. Если же он находится на зарядке, его местоположение должно быть как можно дальше от спального места. Также можно пользоваться специальной тканью, восстанавливающей электромагнитное поле человека. Ею достаточно накрываться в течение часа, чтобы восстановиться после рабочего дня. Сам смартфон лучше использовать пореже, не держать в карманах, делать хотя бы 15-минутные перерывы между разговорами. Ведь электромагнитные излучения провоцируют головные боли, раздражительность и повышенную сонливость.

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