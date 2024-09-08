Лидер Украины заинтересован в посредничестве Мелони по системам Partiot

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы итальянский премьер-министр Джорджа Мелони стала посредником в переговорах с Вашингтоном по передаче Киеву систем ПВО Partiot. Об этом сообщает газета Messaggero со ссылкой на источники.

Зеленский встретился с Мелони на полях экономического форума в Черноббьо. Украинский лидер рассчитывает на посредническую роль Рима в вопросе передачи техники Киеву. «Он хотел бы, чтобы Мелони, председатель G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного числа Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близки», — отметил собеседник агентства.

Также в ходе переговоров речь шла о передаче Украине второго комплекса ПВО Samp-T, которая была одобрена в июне, однако поставку пришлось задержать. Мелони заверила Зеленского, что отправку можно ожидать до конца сентября.