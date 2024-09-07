Трамп: Путин не сможет воевать с нефтью по $40

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах закончит войну в Украине к новому году.

По его словам, он сможет сделать это еще до официального вступления в должность — согласно регламенту, инаугурация происходит 20 января.

«Если мы победим, я верю, что смогу разрешить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступлю в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают намного больше людей, чем вы себе представляете», — сказал Трамп в Нью-Йоркском экономическом клубе.

По словам политика, его план заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность. «Путин не сможет воевать с нефтью по $40», — отметил Трамп.