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Военнослужащий совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия

Военнослужащий совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия

Военнослужащий азербайджанской армии совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве с применением огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Минобороны Вели Аббасова. Как сообщил старший помощник военного прокурора Фирад Алиев, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли важные предметы, взяли показания и провели другие следственные действия.

Возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, следствие продолжается.

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