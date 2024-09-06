Военнослужащий совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия

70 Просмотров

Военнослужащий азербайджанской армии совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве с применением огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Минобороны Вели Аббасова. Как сообщил старший помощник военного прокурора Фирад Алиев, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли важные предметы, взяли показания и провели другие следственные действия.

Возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, следствие продолжается.