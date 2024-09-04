Мусабеков: Западные азербайджанцы, среди которых много офицеров в отставке, могут дать симметричный ответ

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Ошметки армянского сепаратистского режима, бесстыдно и цинично инициировавшие деятельность «репатриационной комиссии» и «правительства в изгнании», продолжают активную провокационную антиазербайджанскую деятельность. Проявляя чудеса политических манипуляций и откровенного шантажа с целью завладения властью в стране, армянские смутьяны и низкопробные тролли рискуют пострадать от своего же убогого ядовитого жала, старательно заточенного на Азербайджан.

Весьма странно выглядит нарисовавшаяся в Армении картина. Самораспустившийся преступный режим, покинувший территорию азербайджанского Карабаха, сегодня вполне вольготно устроился в Ереване. Главари преступной шайки имеют офисы в армянской столице, рассекают по Еревану на «служебных» автомобилях, делают какие-то заявления и корчат из себя серьезное и законное объединение. Всё это происходит на фоне того, что официальные лица Армении заявляют о готовности подписать мирное соглашение с Баку, а ранее власти Армении признали территориальную целостность Азербайджана. Пора перестать удивляться всем противоречивым и несогласованным заявлениям и действиям, исходящим из Хаястана…

В Баку эти дешевые провокации не оставили без ответа. Так, в Общине западного Азербайджана заявили о намерении начать работу по созданию в Азербайджанской Республике правительства западного Азербайджана в эмиграции. Кроме того, организация направит соответствующее обращение в Милли Меджлис республики с целью создания в новоизбранном парламенте комиссии по возвращению в западный Азербайджан.

Провокации представителей остатков бандитского режима и ответные меры Баку для Minval.az прокомментировал политолог Расим Мусабеков.

«Если правительство Никола Пашиняна не пресечёт незаконную сепаратистскую возню, которую на территории Армении продолжают так называемое правительство, парламент, президент «НКР» или как они там себя именуют, то да, симметрично Азербайджан может ответить и, скорее всего, ответит. Так, Община западных азербайджанцев может сформировать правительство в изгнании», – предупредил эксперт.

Что касается депутатской группы, то, по его словам, в парламенте Азербайджана достаточно много выходцев из западного Азербайджана: «Причём это не только те, кто родился в Баку и чьи родители вышли из Армении, но есть и те, кто родился на территории Армении. Они могут сформировать достаточно представительную группу».

«Если в Армении начнут какие-то провокационные действия на границе под флагом так называемой «НКР», то должны понимать, что западные азербайджанцы, среди которых много офицеров в отставке, людей, воевавших за освобождение азербайджанских земель от оккупации, могут дать симметричный ответ», – отметил Р.Мусабеков.

Политолог порекомендовал правительству Пашиняна не играть с огнём. «Вред азербайджанскому государству сепаратистские остатки нанести не в состоянии, а то, что вокруг этих самвелов, шахраманянов, бабаянов и прочих формируется и укрепляется фронт против Никола Пашиняна – это факт».

«Остатки сепаратистов сегодня консолидированы для того, чтобы свергнуть Пашиняна, захватить или вернуть власть в Армении в лице Кочаряна, Саргсяна и прочих, чтобы продолжать свою провокационную и противоречащую международному праву деятельность в отношении Азербайджана. Никол Пашинян должен принимать решения, а не оставаться сторонним наблюдателем», – заключил Расим Мусабеков.

Алла Зейдуллаева