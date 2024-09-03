Вице-премьеры Украины подали прошения об отставке

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (на фото) решила уйти в отставку. Соответствующее заявление она подала в Раду.

Об этом сообщает спикер Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.

«В Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке», – написал Стефанчук.

По его словам, заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Также стало известно, что с должности вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий решила уйти Ирина Верещук. Она подала соответствующее заявление в Раду.

«После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке», – написала она в соцсети.

Верещук поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за доверие, а также премьера Дениса Шмыгаля и коллег из Кабмина за сотрудничество.