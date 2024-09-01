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В эфире шведского телеканала вышел фильм о разрушенном армянами Агдаме

В эфире шведского телеканала вышел фильм о разрушенном армянами Агдаме

На шведском канале UR (Utbildningsradion) транслируется документальный сериал совместного производства США и Великобритании «Заброшенные здания».

Вторая серия 8-го сезона под названием «Война дронов» посвящена разрушенному армянами Агдаму и единственной уцелевшей постройке города, сообщает «Азертадж».

В фильме повествуется о городе, который когда-то был современным и прогрессивным культурным центром региона, но, став «пороховой бочкой», в короткое время превратился в город-призрак. Инженер-химик Джейга Вайс, писатель и историк Доминик Селвуд, а также писатель и журналист Джим Мейдс рассказывают об уцелевшей после нескольких вооруженных конфликтов мечети 1870 года, которая использовалась армянскими военнослужащими в качестве смотровой башни для ведения артиллерийского огня.

«Это жуткое зрелище, похожее на кадр из фильма-катастрофы», – говорит Дж. Вайс.

Селвуд и Мейдс поведали о «невероятно кровавой истории жителей Агдама», вынужденных покинуть свои дома, многим из которых не суждено было выжить.

Военный корреспондент Эмин Ибрагимов, одним из первых посетивший после 44-дневной войны освобожденный Агдам и чудом оставшийся в живых после брошенного в его автомобиль снаряда, рассказывает о Музее хлеба, который подвергся обстрелу в 1992 году, в результате чего сохранились лишь три стены.

В заключение серии говорится о возрождении города, генеральный план которого был утвержден в мае 2021 года. Отмечается, что здесь будет проживать 100000 жителей и будет играть клуб «Агдам», входящий в азербайджанскую лигу.

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