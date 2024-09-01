MEDİA обвинило «Радио Свобода» в антиазербайджанской предвзятости

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«Радио Свобода», финансируемое Конгрессом США, тиражирует материалы, направленные на манипулирование общественным мнением относительно внеочередных выборов в Милли Меджлис в Азербайджане. С сожалением сообщаем, что эта информация распространяется в рубрике «Журналистские заметки».

С данным заявлением выступило Агентство по развитию медиа (MEDİA).

В соответствии с требованием законодательства, все иностранные субъекты СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Азербайджана, получили положительный ответ на заявку, сделанную в Центральную избирательную комиссию для освещения выборов. Однако какого-либо обращения по этому поводу от «Радио Свобода» не поступало.

Распространение «Радио Свобода» предвзятой информации с неизвестным источником под анонимными «журналистскими заметками» является злоупотребления именем журналиста и явно противоречит принципам этики медиа.

«На фоне вышеизложенного считаем неприемлемым и осуждаем попытки СМИ ввести в заблуждение общественное мнение методом манипулирования», – говорится в заявлении.