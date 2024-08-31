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В Курскую область прибудут наемники ЧВК «Медведь»

В Курскую область прибудут наемники ЧВК «Медведь»

Бойцов ЧВК «Медведь» переведут из Буркина-Фасо в Курскую область из-за нападения ВСУ на регион, сообщил Le Monde командир формирования Виктор Ермолаев.

«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», — написал он и заверил, что бойцы «вернутся в Африку, как только закончат работу дома».

В Буркина-Фасо находились 200-300 бойцов формирования, в Россию вернутся около 100. Собеседник издания среди западных чиновников рассказал, что служащие могли вернуться из Африки из-за «проблем с оплатой», но Ермалаев опроверг эти сведения.

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