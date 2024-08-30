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Главное Общество

Из Гейчайского профессионального лицея исключены 77 студентов

Из Гейчайского профессионального лицея исключены 77 студентов

Ряд студентов Гейчайского профессионального лицея исключены из учебного заведения за продолжительные пропуски занятий.

Об этом АПА сообщили в Государственном агентстве по профессиональному образованию.

Отмечается, что с 4 по 7 июня 2024 года агентство провело проверку состояния организации обучения и посещаемости занятий студентов в Гейчайском профессиональном лицее.

«При проверке посещаемости студентов в ходе мониторинга выяснилось, что 77 студентов длительное время без уважительной причины не посещали занятия. В результате расследования результаты государственных выпускных экзаменов этих студентов были аннулированы и они были исключены из лицея».

Отметим, что также расторгнут трудовой договор исполняющей обязанности директора лицея, заместителя директора Гюнель Ахмедовой и главного бухгалтера Лачина Велиева.

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