Из Гейчайского профессионального лицея исключены 77 студентов

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Ряд студентов Гейчайского профессионального лицея исключены из учебного заведения за продолжительные пропуски занятий.

Об этом АПА сообщили в Государственном агентстве по профессиональному образованию.

Отмечается, что с 4 по 7 июня 2024 года агентство провело проверку состояния организации обучения и посещаемости занятий студентов в Гейчайском профессиональном лицее.

«При проверке посещаемости студентов в ходе мониторинга выяснилось, что 77 студентов длительное время без уважительной причины не посещали занятия. В результате расследования результаты государственных выпускных экзаменов этих студентов были аннулированы и они были исключены из лицея».

Отметим, что также расторгнут трудовой договор исполняющей обязанности директора лицея, заместителя директора Гюнель Ахмедовой и главного бухгалтера Лачина Велиева.