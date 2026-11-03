Депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки предупредил, что в случае новых ударов США конфликт может распространиться на Европу, поскольку иранские ракеты способны достигать европейского континента.

По словам Моттаки, ответственность за возможные ответные действия Тегерана понесут европейские страны, предоставившие свою территорию для размещения американских военных баз.

Депутат связал свое предупреждение с перспективой новых американских ударов по Ирану. Таким образом, он дал понять, что Тегеран может рассматривать размещение военных объектов США в Европе как основание для ответных действий против этих стран.

Тем временем газета The Times сообщает, что в случае начала новой военной операции США Иран может атаковать американские базы и другие объекты в Великобритании, Германии, Италии и Португалии. Тегеран также допускает использование прокси-группировок и кибератак, а также нанесение ударов по инфраструктуре, включая подводные интернет-кабели.