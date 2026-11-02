В четырех районах Баку 3 ноября временно отключат электричество из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба ОАО «Азеришыг».

В Ясамальском районе перебои ожидаются с 10:00 до 13:00 на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Акима Аббасова, Бясти Багировой, Джафара Джаббарлы, Захида Халилова, Зивер-бека Ахмедбекова и проспекте Матбуат.

В Сабаильском районе света не будет в поселке Бадамдар и на улице Микаила Мушфига с 10:00 до 14:00.

В Бинагадинском районе ограничения затронут поселки Сулутепе и Ходжасан: там электричество отключат с 10:00 до 13:00. Кроме того, с 10:00 до 17:00 перебои ожидаются на улице 10 Мая и на территории трассы Хырдалан – Бинагади.

В Хазарском районе с 10:00 до 16:00 электричества не будет в части жилого массива Албалылыг поселка Бузовна, а также на улицах Абшерон, Аббасгулу Абдуллаева, Баба Салахова, Измир, Мусы Нагиева и Мамеда Намазова.