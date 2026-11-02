Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что движение президента Дональда Трампа выступает за возвращение американскому народу контроля над страной, назвав суверенитет одним из главных принципов своей политической программы.

«Прежде всего, наше движение – это движение за суверенитет. Оно направлено на то, чтобы вернуть контроль над Соединенными Штатами народу, находящемуся в этом здании. Вернуть контроль вам», – заявил Вэнс на митинге в штате Мичиган.

По его словам, суверенитет означает, что решения о будущем страны должны принимать сами американцы, а не лоббисты, бюрократы или иностранные силы. Он также связал этот принцип с защитой рабочих мест, контролем над границами и обеспечением доступности жилья для граждан США.

Вэнс перечислил меры администрации Трампа, которые направлены на улучшение положения американцев. Среди них – отмена налогов на сверхурочную работу и чаевые, снижение цен на лекарства и привлечение инвестиций в промышленность.

В завершение выступления вице-президент призвал жителей Мичигана поддержать республиканцев на выборах в Конгресс и Сенат.