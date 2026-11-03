Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный удар по энергетической и транспортной инфраструктуре страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

«Мы знаем от разведки, что Россия готовит новый массированный удар по нашей стране. Прежде всего, по энергетике и логистике», — сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, Москва рассчитывает, что 3 ноября внимание международного сообщества будет приковано к выборам в США, а происходящее в Украине и нехватка ракет для систем ПВО останутся в тени.

«А события в Украине, наши сложности с ракетами для ПВО, будут без внимания мира», – отметил он.

Зеленский призвал усилить давление на Россию, чтобы лишить ее возможности продолжать войну. Он также заявил, что украинские удары по российской нефтяной отрасли будут продолжаться в ответ на атаки по Украине.