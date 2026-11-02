Десять пакистанских инфлюенсеров приехали в Азербайджан, чтобы познакомиться с его туристическими возможностями, историей и культурным наследием. Судя по программе поездки, ограничиваться ознакомительной поездкой по Баку гости не стали. Их маршрут оказался гораздо шире.

Информационный тур охватил Баку, Гянджу, Шушу и Ханкенди.

В столице участники познакомились с современной городской средой, а в Гяндже изучили исторические и культурные достопримечательности. Им также рассказали об архитектуре азербайджанских городов, национальных традициях и туристическом потенциале страны.

Отдельная часть программы была посвящена Карабаху и Восточному Зангезуру. В рамках Государственной программы «Великое возвращение» пакистанским гостям рассказали об историческом и культурном значении этих территорий, а также о проводимых там восстановительных и строительных работах.

Инфлюенсерам представили и развивающуюся туристическую инфраструктуру региона, рассказав о возможностях, которые создаются для будущих посетителей. Организаторы рассчитывают, что после поездки Азербайджан получит не только новых поклонников среди пакистанской аудитории, но и дополнительную рекламу в социальных сетях. Участники тура поделятся впечатлениями и фотографиями на своих цифровых платформах.