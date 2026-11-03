В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана, собравший представителей узбекского правительства, дипломатического корпуса и международных организаций. Об этом сообщил посол республики Рашад Мамедов на своей странице в соцсети X.

«При совместной организации Посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, действующего при дипмиссии, в отеле Hyatt Regency Tashkent состоялся торжественный официальный прием, посвященный 8 Ноября – Дню Победы», – написал Мамедов.

Среди гостей были представители правительства и международных организаций, члены дипломатического корпуса, деятели науки, культуры и искусства, представители азербайджанской диаспоры, а также местных и зарубежных СМИ.