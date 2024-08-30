Коротченко: Не все в Ереване смирились с восстановлением целостности Азербайджана

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Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко рассказал о возможных причинах решения Еревана проводить конституционный референдум через три года.

«Я полагаю, это осознанное стремление команды Пашиняна каким-то образом оттянуть внесение поправок в Конституцию в той части, что касается отмены территориальных претензий к Азербайджану. Для правительства Пашиняна, которое в значительной мере находится под внешним влиянием таких сил, как США, Франция и Евросоюз, все-таки идти на быстрые, эффективные и результативные меры пока не представляется возможным. Дело в том, что Западу выгодно сохранение потенциала ревизии армяно-азербайджанских отношений в той или иной перспективе, будь то Пашиняном или следующим руководителем Армении», – приводит «Вестник Кавказа» его слова.

«Кроме того, все-таки в Армении остаются достаточно влиятельными силы реванша. Идущий процесс перевооружения армянской армии, в том числе наступательными видами оружия, является одним из показателей того, что далеко не все в Ереване окончательно смирились с итогами восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Также никуда не уходит деструктивное влияние мировой армянской диаспоры как самодостаточного политического игрока, обладающего существенными финансовыми, медийными и другими форматами влияния на целый ряд правительств и парламентов западных стран», – заявил Коротченко.

«Таким образом, большая игра вокруг Южного Кавказа по-прежнему продолжается. В связи с этим как Россия, так и Турция, и Азербайджан, и Иран, и Грузия должны осознавать существующие риски и стремиться сделать так, чтобы находить общие подходы к максимальной блокаде деструктивных веяний Запада, приходящих в регион через Армению. В идеале надо приостановить превращение Армении в «троянского коня» Запада, чтобы не допустить новой большой дестабилизации ситуации на Южном Кавказе», – подытожил эксперт.