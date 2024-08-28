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Главное Общество

В Баку меняется схема движения ряда автобусов

В Баку меняется схема движения ряда автобусов

В связи с тем, что с 29 августа на ул. Микаила Мушфига (от круга на пересечении с просп. Метбуат до круга перед Управлением государственной дорожной полиции г. Баку) в Ясамальском районе Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств, автобусы №№ 29, 31, 53 и 206 изменят схему движения.

Как сообщает Агентство наземного транспорта (AYNA), автобусы будут курсировать по альтернативному маршруту – просп. Парламента, ул. Аббасгулу Аббасзаде, просп. Метбуат, ул. Назима Хикмета, ул. Фармана Салманова, Внешняя окружная дорога.

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