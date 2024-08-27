Путин последовал совету Алиева и занялся проблемами Каспия

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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину как можно быстрее включиться в работу по предотвращению обмеления Каспия. Об этом пишет «Интерфакс».

«Недавно был в Азербайджане, и наш коллега, президент Азербайджана, обратил внимание на то, что Каспий мелеет. Он очень тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью. У меня к вам просьба: я, конечно, поручу это правительству, но вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию», – сказал Путин на встрече с Бабушкиным.

Губернатор в ответ пообещал подключить научное «сообщество, практиков» и подготовить соответствующий доклад.

«Да, как можно быстрее (…), чтобы и ваша работа, и работа правительства РФ строились на основе моего поручения», – сказал Путин.