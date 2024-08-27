Восстановлен мост через реку Гусарчай

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Восстановлен мост через реку Гусарчай, расположенный на 180-м километре авторассы М1 Баку – Губа – государственная граница с Россией.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

«На мосту были проведены ремонтно-строительные работы, обновлено асфальтобетонное покрытие», – говорится в сообщении.

В рамках работ были демонтированы и заменены на новые эстакадные балки 2-х эстакад моста.

В дальнейшем на мосту были проведены другие ремонтно-строительные работы в соответствии с проектной последовательностью, а в конце мост был покрыт новым асфальтом и передан в пользование.