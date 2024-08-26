Патриарх Кирилл наградил Пашазаде орденом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание председателю Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

Поздравительное послание зачитал глава делегации Патриарха Русской Православной Церкви, руководитель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Антоний на состоявшейся 26 августа встрече с шейхом уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает «Азертадж».

Поздравив шейх уль-ислама с днем рождения, митрополит Антоний высоко оценил плодотворную деятельность председателя УМК и его усилия во имя поддержания высокого уровня отношений между религией и государством, прогресса и мира.

Митрополит Антоний от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградил председателя УМК Орденом святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.