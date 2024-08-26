«Даже на войне есть правила». В ООН осудили сегодняшний удар России по Украине |
Дуров дает показания, он может остаться под стражей до 28 августа (обновлено) |
Азербайджан соболезнует Пакистану |
БИГ отправила в ООН отчет с разоблачением французского колониализма |
Порывы ветра в регионах страны усилятся |
Макрон отверг политическую подоплеку ареста Дурова |
В Астаринском районе задержан афганец, нарушивший госграницу (видео) |
Перед вылетом во Францию Дуров позавтракал с Гусейном Гасановым в Sea Breeze Resort (видео) |
Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине |
Главное Общество

Патриарх Кирилл наградил Пашазаде орденом

Патриарх Кирилл наградил Пашазаде орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание председателю Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

Поздравительное послание зачитал глава делегации Патриарха Русской Православной Церкви, руководитель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Антоний на состоявшейся 26 августа встрече с шейхом уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает «Азертадж».

Поздравив шейх уль-ислама с днем рождения, митрополит Антоний высоко оценил плодотворную деятельность председателя УМК и его усилия во имя поддержания высокого уровня отношений между религией и государством, прогресса и мира.

Митрополит Антоний от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградил председателя УМК Орденом святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Теги:
Из этой рубрики
Вашингтон предложил Баку помощь в защите интеллектуальных прав (фото)
Общество

Вашингтон предложил Баку помощь в защите интеллектуальных прав (фото)

2024/08/26, 21:45
Патриарх Кирилл наградил Пашазаде орденом
Общество

Патриарх Кирилл наградил Пашазаде орденом

2024/08/26, 20:23
Внимание! Новый вид кибермошенничества в Азербайджане
Общество

Внимание! Новый вид кибермошенничества в Азербайджане

2024/08/26, 19:55
Генпрокуратура заявила об аресте обвиняемых в контрабанде чиновников
Общество

Генпрокуратура заявила об аресте обвиняемых в контрабанде чиновников

2024/08/26, 19:22
Мехрибан Алиева опубликовала кадры празднества с детьми (видео)
Общество

Мехрибан Алиева опубликовала кадры празднества с детьми (видео)

2024/08/26, 19:02
Фонд Гейдара Алиева побаловал детей шехидов (фото)
Общество

Фонд Гейдара Алиева побаловал детей шехидов (фото)

2024/08/26, 18:55
Порывы ветра в регионах страны усилятся
Общество

Порывы ветра в регионах страны усилятся

2024/08/26, 18:49
При пожаре в Наримановском районе понадобилась эвакуация жильцов
Общество

При пожаре в Наримановском районе понадобилась эвакуация жильцов

2024/08/26, 18:17
Лейла Алиева обнародовала семейные фотографии Мехрибан Алиевой (фото)
Общество

Лейла Алиева обнародовала семейные фотографии Мехрибан Алиевой (фото)

2024/08/26, 18:14