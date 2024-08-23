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Путин принял решение о «суровом наказании» Украины. Что произойдет 24 августа?

Путин принял решение о "суровом наказании" Украины. Что произойдет 24 августа?

Российские власти приняли решение об ответе на вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью журналистам, сообщает ТАСС. По словам российского дипломата, «Киев ожидает суровое наказание».

«Искренне говорю, что президент [России Владимир Путин] принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — подчеркнул Антонов.

Накануне посольство США в Киеве заявило о возможных массированных обстрелах Украины со стороны России в ближайшие дни. Дипломатическая миссия опубликовала предупреждение на сайте, призвав граждан позаботиться о своей безопасности.

«В течение следующих нескольких дней, в том числе на выходных, по всей Украине возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет в связи с Днем независимости Украины 24 августа», — говорится в сообщении.

В американской дипмиссии призвали сограждан «следить за новостями местных СМИ, заранее определить места укрытий и использовать их при объявлении воздушной тревоги, а также следовать указаниям официальных лиц и представителей экстренных служб».

В свою очередь, посольство Китая в Киеве рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок в Украину из-за ситуации с безопасностью. Тех, кто уже находится там, дипломаты призвали немедленно отправляться в укрытия при объявлении воздушной тревоги, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение посольства в WeChat.

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