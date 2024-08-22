Алиевы посетили Монумент независимости в Ташкенте (фото)

160 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Монумент независимости в Ташкенте.

Здесь в честь главы государства был выстроен почетный караул, передает Азертадж.

Ильхам Алиев возложил венок к памятнику.

Было сообщено, что монумент воздвигнут по случаю 30-летия независимости Узбекистана и отражает 3000-летнюю историю узбекского народа. Он расположен в центре комплекса Yangi Uzbekiston («Новый Узбекистан»), возведенного в пригороде столицы и посвященного годовщине независимости страны. Монумент высотой 60 метров отражает период, ознаменованный жизнью и деятельностью известных личностей.

На памятнике изображены знаменательные события в истории Узбекистана с древних времен по сегодняшний день. В комплексе отражены образы полководцев и воинов, ученых, мыслителей и просветителей. Монумент независимости венчает образ широко раскинувшей крылья птицы Хумай, символизирующей мир, свободу, доброту и счастье.