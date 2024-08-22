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Венгрия осудила атаку ВСУ на Курскую область

Венгрия осудила атаку ВСУ на Курскую область

Венгрия негативно оценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и выступает против расширения зоны боевых действий. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, его слова передает ТАСС.

«Венгрия настаивает на прекращении огня и установлении мира. Неправильным является все то, что противоречит этой позиции, включая атаку ВСУ на Курскую область», — отметил помощник венгерского премьера.

Он подчеркнул, что Будапешт негативно относится к распространению боевых действий на территории России, так как это затрудняет процесс урегулирования конфликта.

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