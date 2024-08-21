Иванишвили обещает устроить Нюрнбергский процесс партии Саакашвили

119 Просмотров

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что устроит Нюрнбергский процесс для оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, после парламентских выборов, запланированных на 26 октября.

«Выборы 26 октября должны стать Нюрнбергским процессом для «Национального движения», в ходе которого конституционное большинство грузинского народа вынесет соответствующее решение [в отношении] этих политиков, не имеющих родины, иностранной агентуры, готовой подписаться на все антигосударственные задания», – сказал Иванишвили, выступая на предвыборном митинге.

Правящая партия Грузии во вторник распространила заявление, в котором говорится, что в случае победы на предстоящих 26 октября парламентских выборах и получения конституционного большинства в законодательном органе, объявит «Единое национальное движение» неконституционной партией.