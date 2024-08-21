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Нигерия собирается сэкономить на участии в COP29 в Баку

Нигерия собирается сэкономить на участии в COP29 в Баку

Федеральное правительство Нигерии объявило о реализации мер по сокращению расходов, которые позволят стране сэкономить не менее 10 млрд найр в преддверии участия в COP29 в Баку.

Президент Бола Тинубу сокращает ненужные государственные расходы.

По словам пресс-секретаря президента Аджури Нгелале, правительство будет строго реализовывать меры по экономии средств, которые позволят стране сэкономить около 10 миллиардов найр во время COP29 по сравнению с расходами, понесенными во время COP28 в Дубае в прошлом году.

Также планируется повысить прозрачность и подотчетность на COP29 путем создания веб-страницы, которая предоставит нигерийцам доступ к фактам о государственных расходах.

«Любой, кто не участвует в деятельности, напрямую связанной с привлечением внимания к проблеме изменения климата, бизнес-возможностями и привлечением новых финансов в страну, на этот раз не войдет в состав делегации федерального правительства», — заявил Аджури Нгелале.

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