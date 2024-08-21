На COP29 Азербайджан призовет к глобальному прекращению огня

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На COP29 Азербайджан выступит с глобальным призывом о прекращении огня.

Об этом заместитель министра энергетики Азербайджана и генеральный секретарь 29-й сессии (COP29) Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Эльнур Султанов заявил в интервью турецкому агентству «Анадолу» .

Султанов отметил, что развитые страны окажут значительную поддержку развивающимся странам, и подчеркнул, что изменение климата особенно сильно затрагивает Африку.

Он также сообщил, что на COP29 была приглашена и Армения.

«Мы ожидаем около 80 тысяч гостей. Приглашения направлены всем мировым лидерам, и министры прибудут из более чем 50 стран. Ожидается, что это число еще увеличится. COP29 станет крупнейшим событием, которое когда-либо проводилось в Азербайджане. Мы возглавим глобальные дебаты по климату и продемонстрируем гостеприимство Азербайджана. Успех мероприятия практически гарантирован», – подчеркнул Султанов.