Иран пытается прикрыть свой позор, заявив, что ответ Тегерана Израилю «может быть долгим»

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Иран предупреждает, что возмездие Израилю может быть отложено. Официальный представитель Революционной гвардии Ирана Алимохаммад Наини заявил, что Ближний Восток ожидает ответа на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля.

Наини подчеркнул, что время играет на стороне Ирана, и ответ может занять длительное время. Он также отметил, что врагу следует ожидать «хорошо подготовленного» и «точного» ответа. По его словам, руководство Ирана тщательно взвешивает обстоятельства, и ответ может отличаться от предыдущих операций.