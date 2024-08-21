Иран пытается прикрыть свой позор, заявив, что ответ Тегерана Израилю «может быть долгим»

Иран предупреждает, что возмездие Израилю может быть отложено. Официальный представитель Революционной гвардии Ирана Алимохаммад Наини заявил, что Ближний Восток ожидает ответа на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля.
Наини подчеркнул, что время играет на стороне Ирана, и ответ может занять длительное время. Он также отметил, что врагу следует ожидать «хорошо подготовленного» и «точного» ответа. По его словам, руководство Ирана тщательно взвешивает обстоятельства, и ответ может отличаться от предыдущих операций.