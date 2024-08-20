Минобороны России сообщило о захвате Нью-Йорка

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Войска группировки «Центр» разгромили группировку ВСУ и заняли поселок городского типа Новгородское (Нью-Йорк) на Донбассе, сообщило Минобороны РФ в сводке 20 августа.

Ведомство отметило, что поселок является стратегически важным транспортным узлом.

Новгородское находится к югу от Дзержинска (Торецка) и в течение двух лет был одним из нескольких населенных, пунктов вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение военной операции, отмечает РБК.

Населенный пункт с середины XIX века назывался Нью-Йорком. По одной версии, название придумал бывший русский военный, владевший этими землями, по другой — переселившиеся в эту часть Донбасса немецкие колонисты. Переименовали его в Новгородское в 1951 году. Вновь поселок стал Нью-Йорком в 2021 году по решению Верховной рады.

Основными предприятиями Новгородского были фенольный и машиностроительный заводы. До 2014 года население поселка превышало 10 тыс.