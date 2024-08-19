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Как ВСУ подготовили неожиданное наступление в Курской области

Как ВСУ подготовили неожиданное наступление в Курской области

Операция ВСУ в Курской области РФ, продолжающаяся почти две недели, могла бы выглядеть иначе — Украина рассматривала несколько возможных сценариев. По данным The Economist, при планировании командование анализировало различные варианты наступления на самые слабые точки российской линии обороны. Рассматривались удары в Брянской и Курской областях, комбинированные атаки в обоих регионах или даже более масштабное наступление.

Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, обсуждая их только с узким кругом генералов и сотрудников служб безопасности. С президентом Украины Владимиром Зеленским он общался лично, без участия своего штаба.

Большинство информации армейская разведка получала самостоятельно, не привлекая ГУР, который был подключен только на поздней стадии подготовки операции. Западные союзники также не были в курсе готовящейся атаки Украины. Ограниченные коммуникации позволили украинским войскам начать атаку до того, как противник успел осознать, что происходит.

Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие самых опытных дивизий. Подкрепление было переброшено в леса у границы Курской области под предлогом защиты от потенциального российского нападения на Сумы. В СМИ распространилась информация, что нападение может произойти вскоре.

Ротация войск произошла примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали считать, что украинцы просто защищают границу. Солдаты начали подозревать серьезность происходящего только в начале августа, когда им внезапно выдали новое снаряжение — каски со встроенными наушниками и штурмовые винтовки. Ранее они проводили учения на макетах, которые, как оказалось позже, представляли собой российские села. В то же время 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.

Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой части операции, что, возможно, объясняет, почему Россия сначала не восприняла прорыв всерьез.

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