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Маск предсказал массовый голод в США в случае победы Харрис

Маск предсказал массовый голод в США в случае победы Харрис

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства приведет к массовому голоду в стране.

Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Он сделал репост заявления финансового эксперта, который прокомментировал план Харрис по введению программы по ограничению цен на продукты. Аналитик уверен, что это приведет к прекращению существования США как государства и массовому голоду, поскольку производители еды обанкротятся из-за потери рентабельности бизнеса.

«Точный вывод», — прокомментировал Маск публикацию эксперта.

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