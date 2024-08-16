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Казахстан отказался «слепо следовать» санкциям против России

Казахстан отказался «слепо следовать» санкциям против России

Казахстан не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

В частности, по словам чиновника, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Он пояснил, что местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — заявил Жумангарин.

Вместе с тем он добавил, что страна все равно продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку «не выдержит» прямых санкций Запада. По словам вице-премьера, ранее добавленные в санкционный список США казахстанские компании уже находятся в процессе закрытия. Других подробностей он не привел.

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